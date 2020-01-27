Гаджеты: Nokia 9.2 Pureview выйдет с технологией от Toshiba

Стала известная определенная техническая информация о новом смартфоне Nokia 9.2 Pureview. По данным в интернете, оказывает помощь в сборке гаджета компания Toshiba.

Фирма HMD Global год назад выпустила на рынок новый смартфон Nokia 9.1 PureView с пента-камерой, но данный аппарат разработан с устаревшим процессором Qualcomm Snapdragon 845. После этого в мировой Сети возникли слухи, что бренд может представить дополнительную модификацию с чипом 855-й версии. Nokia 9.2 PureView будет базироваться на Snapdragon 865.

Согласно имеющимся сведениям, новинка получит обновленную камеру с технологией от компании Toshiba. Разрешение фронталки составит 48 или 32 Мп. Сообщается и о безрамочном экране и поддержке опции беспроводной зарядки.

Как ныне предполагается, официальная презентация смартфона ожидается в первой половине нынешнего года. На предстоящей технологической выставке MWC 2020 компания продемонстрирует телефон, оснащенный сетью 5G и процессором Qualcomm Snapdragon 765. Известно о работе HMD Global над смартфоном с гибким дисплеем, премьера которого состоится в конце текущего года или начале следующего.

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