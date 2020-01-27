Газпром поставил по «Турецкому потоку первый миллиард кубометров газа

27.01.2020, 17:19, Новости дня

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.

Об этом информирует ТАСС.

8 января президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

Как было заявлено, по «Турецкому потоку» Турция будет получать по 15,7 млрд кубометров газа в год. 



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