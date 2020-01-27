Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы

27.01.2020, 17:18, Разное

По данным московского метеобюро, обильные осадки ожидаются в ночь на вторник, 28 января. Высота снежного «одеяла» к утру составит от четырех до восьми сантиметров, сообщает телеканал «Царьград». 

Снежные массы в столичный регион принесет антициклон, который надвигается на центральную часть России с Баренцева моря. В понедельник вечером он столкнется с теплым атлантическим фронтом. Тем не менее, в ближайшее время аномально теплая погода не отступит: синоптики прогнозируют, что количество потеплений будет в полтора раза выше нормы. Температура воздуха в эти периоды будет повышаться до 2-4 градусов выше нуля. 



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