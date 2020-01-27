Москвичей ждет самый сильный снегопад с начала зимы

По данным московского метеобюро, обильные осадки ожидаются в ночь на вторник, 28 января. Высота снежного «одеяла» к утру составит от четырех до восьми сантиметров, сообщает телеканал «Царьград».

Снежные массы в столичный регион принесет антициклон, который надвигается на центральную часть России с Баренцева моря. В понедельник вечером он столкнется с теплым атлантическим фронтом. Тем не менее, в ближайшее время аномально теплая погода не отступит: синоптики прогнозируют, что количество потеплений будет в полтора раза выше нормы. Температура воздуха в эти периоды будет повышаться до 2-4 градусов выше нуля.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В афганской провинции Газни потерпел крушение военный самолет "Бомбардье Е-11" (подробнее о том, что это за самолет тут http://www.airwar.ru/enc/spy/e11.html). Машина упала на территории контролируемой Талибаном. Видео упавшего самолета — https://twitter.com/TGhazniwal/status/1221775610466439169До сих пор нет ясности, кто летел на этом самолете и сколько человек погибло в катастрофе (есть сообщения о как минимум двух погибших пилотах). Также нет […]