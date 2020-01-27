Илларионов о приходе Мишустина к власти в России: И Украина, и другие страны-соседи тотального государства теперь окажутся в гораздо большей опасности

В авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал мнение, что после перемен в РФ, связанных в том числе с приходом к власти нового премьер-министра Михаила Мишутина, Украина может оказаться в большей опасности.

«И Украина, и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше. Понятно, что ни господин [экс-премьер Дмитрий] Медведев, ни другие сислибы (системные либералы. – «ГОРДОН») никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет вообще никого, кто по своей природе отличен от силовиков в руководстве государства. Поэтому можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев», – отметил Илларионов.

По его мнению, прежде всего, речь идет об Украине и Беларуси.

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15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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