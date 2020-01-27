Дуда об отношениях Украины и РФ: Требуем соблюдения норм международного права

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского по освобождению украинских политзаключенных из российских тюрем. Об этом он сказал во время совместного брифинга в Освенциме. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

«Мы разговаривали о ситуации в Украине в отношениях с Россией, о вопросах относительно оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма. Для нас этот вопрос однозначен. Мы требуем соблюдения норм международного права, а также восстановления территориальной целостности Украины», — заявил он.

Дуда добавил, что Украина всегда может рассчитывать на «однозначную позицию» Польши.

Президент Польши рассказал, что обсудил с Зеленским «Нормандский формат».

«Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы как сосед радуемся, что вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения», – заявил Дуда.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря 2019 года в Донецкой области. По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, в том числе 12 военнослужащих. Украина передала на временно оккупированные территории 124 человека.

23 января 2020 года Зеленский сообщил, что Украина готовит списки на обмен с ОРДЛО и РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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