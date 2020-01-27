«Закипел аккумулятор. А потом все сгорело дотла»

Почему именно туристические автобусы чаще других попадают в страшные аварии: «Новой» рассказали водители.

На трассе «Кола» в Карелии 11 января в туристическом автобусе загорелся мотор. Пассажиры спаслись, но долго ждали другой транспорт на обочине. Четвертого января туристический автобус полностью сгорел в центре Петербурга. Он вёз на экскурсию артистов детского театра, приехавших на фестиваль из Барнаула. Никто из детей не пострадал, но весь реквизит сгорел. В ночь с 29 на 30 декабря под Псковом сошёл с трассы на Петербург автобус с туристами из Минска. Пострадали 24 человека. Первого декабря в Петербурге на ходу загорелся автобус, ехавший с пассажирами в Курортный район.

Самый нашумевший в Петербурге «автобусный» пожар случился минувшим летом — 14 августа в Шушарах. Нашумел он, к счастью, не из-за количества жертв, а просто потому, что люди ехали на свадьбу. В сети потом появились увлекательные видео, снятые регистраторами: в клубах дыма нарядные дамы с букетами прыгают на дорогу. Никто не пострадал, но автобус сгорел дотла. Он принадлежал туристической компании «Аспект+».

А недавно в «Новую» пришло письмо. Тема была указана так: «Почему пассажирские автобусы опрокидываются в кювет, выезжают на встречную полосу, давят людей на тротуарах и горят вместе с пассажирами». Писал водитель, работавший в фирме «Аспект+» на том самом «свадебном» автобусе. Назовём его условно Сергей. И дальше имена наших немногочисленных, прямо скажем, собеседников — водителей автобусов будут изменены. Те немногие, кто соглашался встречаться, показывали документы, подтверждавшие работу в турфирмах. А именно — копии договоров, выписки из трудовых книжек, если такие были, если не было — сохранившиеся маршрутные листы или диски с тахографов. Но все как один просили не называть имен, а лучше вообще их не цитировать. Все хотели и дальше работать.

«Потому что все сгнило»

— За месяц до «свадебного» пожара я начал жаловаться директору на электропроводку в автобусе, — рассказал Сергей из «Аспект+». — Мне не отвечали. Как-то повез людей на экскурсию по Питеру, и на стрелке Васильевского острова у меня закипели аккумуляторы. А там свинец, кислота, всё это испаряется, идёт на улицу и в салон. Фирма прислала другой автобус с водителем, а этот я погнал в ремонт. Поставили новые аккумуляторы — и езжай. Через 3 дня замкнуло стартер. Поставили новый. Еще через два дня сгорел генератор.

После истории с проводкой Сергей из «Аспекта» ушёл. Водитель, принявший машину, успел проездить неделю — и автобус сгорел до скелета, едва не загубив целую свадьбу. Сгорел вместе с новыми аккумуляторами, генераторами и стартером.

— Вез я как-то детей в лагерь, надо было проехать 120 километров, — вспоминает Сергей ещё одно происшествие. — На выезде из Петербурга, на ровной трассе, у машины на ходу отвалился задний бампер с фонарями.

Просто потому, что все сгнило, заднее оперение автобуса скрывало всю эту гниль и ржавчину, но никто этого не осматривал, не мыл, не обслуживал.

Ремонт повесили на меня, хотя я машину только недели две как принял. А как-то вернулся в 6 утра из Пскова, хотел отоспаться, а тут мне звонят из конторы: в 8 утра следующий рейс, забирай людей и вези в Бокситогорск. Не спавши, не евши.

По данным СПАРК, ООО «Аспект+» зарегистрировано в марте 2016 года. Как там оформляют водителей — загадка, потому что, как следует из информации в базе СПАРК, весь персонал состоит из 1 человека. При этом на компании висят исполнительные производства на 390 тысяч рублей: дорожные штрафы, не заплаченные с 2018 года.

Фото: РИА Новости

«Медсправки выдавали пачками»

Согласно приказу Минтранса № 296 от 8 августа 2018 года, перед каждым долгим рейсом механики в парке должны проверять состояние автобуса. По возвращении в парк проверять снова. А водитель каждое утро должен проходить предрейсовый медосмотр.

Водитель Игорь несколько месяцев проработал в компании «Турхолдинг Ареал». За все время, говорит он, ни мед-, ни техосмотра перед рейсами не проходил ни разу.

— Сам я всегда проверял моторный отсек, масло в двигателе, тормоза, рулевое, — объясняет он. — Наводил порядок в салоне. Но перед каждым выездом автобус должны осматривать механики и расписываться. А нам просто выдавали проштампованные путевые листы на месяц вперед. То же самое — с медосмотрами: медсправки с печатями врача давали пачками на месяц.

Владельцы транспортных компаний придумали способ избегать предрейсовых осмотров так, чтоб не нести ответственность за аварии: они берут автобусы в аренду у частников.

— С таким частником заключают договор аренды — и ответственность за машину несет он, а не компания, — объясняет Игорь. — Вообще-то владелец автобуса обязан заключить договор с компанией, у которой есть лицензия на техосмотры, и самостоятельно проходить их, но фактически никто этого не делает. Точно так же — с медосмотром.

В «Ареале» он видел вообще только один автобус, принадлежавший компании.

— Но в сезон и в выходные владелец нанимал по 18 штук в день, — продолжает Игорь. — Ему всё равно было, в каком состоянии автобус.

Машины старые, постоянно вставали прямо на трассе. Я попадал на автобусы, которым по 30 лет. Их подкрасили, подремонтировали снаружи — и вперёд.

Ежедневные осмотры Игорь проходил только в одной компании — «Макстревел», учрежденной в РФ гражданином Китая по имени Чжао Жуй.

— Да уж, там автобусы были новые, с завода, — со смешком подтверждает его коллега Евгений. — Мы их гнали из Китая через Новосибирск. Я своими руками снимал целлофан с сидений. Только ломаться они начали уже по пути из Китая, когда пробег был меньше 10 тысяч.

Согласно данным СПАРК, в компании господина Чжао Жуя водителей нет вообще, потому что там числится только один сотрудник — гендиректор. Автобусов, если верить СПАРК, у фирмы нет ни в собственности, ни в лизинге. Водители говорят о чудовищном графике поездок без отдыха и сна. Чтобы шоферы не тратили время на поездки домой между рейсами, господин Чжао Жуй велел поставить койки в общей комнате прямо в автопарке. Можно было поспать и в автобусе. Покемарил часок-другой — и снова в путь. При такой загрузке в компании и денежный оборот должен быть внушительный. Но за 2018 год, по данным СПАРК, «Макстревел» заплатила всех налогов, взносов в пенсионный фонд, ОМС и соцстрахование на общую сумму 88 тысяч 598 рублей.

Спасатели и милиция работают на месте столкновения пассажирского автобуса «Икарус» и автофургона КАМАЗ на трассе Махачкала-Сулак в Бабаюртовском районе Дагестана. Фото: РИА Новости

«Почему мой муж попал в рабство?»

Галина — супруга Игоря. Она врач, а не водитель. Но за те три года, что муж возил туристов, так глубоко погрузилась в приказы, законы, инструкции, связанные с пассажирскими перевозками, что может идти хоть в шофёры, хоть в юристы.

— Муж сменил четыре места работы, но везде одно и то же, — рассказывает она.

— Водители молчат, боятся потерять заработок. Они, как правило, люди юридически не подкованные, не знают законов и своих прав.

Во время работы в «Турхолдинге Ареал» Игорь возвращался из рейсов глубокой ночью. Как-то не успел дома разуться, как позвонили из конторы: один из автобусов опять сломался, надо подобрать туристов. Проехать предстояло 150 километров. К этому времени Игорь уже провёл за рулём 18 часов.

— Я вставал в 4 утра, чтобы к шести добраться до стоянки автобуса, а оттуда ехал в центр города за пассажирами, — описывает он свой рабочий день. — Отправление в 6.45-6.50. Доехали до Приозерска, по пути остановка 15-20 минут. В Приозерске туристы идут на экскурсию — у меня есть полчаса на отдых. Потом перегон часа два до Сортавалы. Когда у туристов обед — у меня есть ещё полчаса. Дальше у них экскурсия часа на два. Тут бы мне поспать, но пассажиры возвращаются, кому-то надо забрать что-то из автобуса, кому-то оставить. На обратном пути есть остановка у магазинчика в Лахденпохье, это мне ещё полчаса на отдых. Потом мы торопимся в Петербург, чтобы успеть до закрытия метро, и едем часа три-четыре без остановок. Высадив пассажиров, заправляюсь, еду к стоянке, проверяю машину и убираю в салоне. Во втором часу ночи еду домой. В 4 утра вставать.

Однажды утром, когда муж, как обычно, собирался на работу, поспав два часа, Галина посмотрела на его лицо и побежала за тонометром. Давление было за 180. И предстояло везти туристов в Карелию.

— В Карелию я ездил почти каждый день, в сутки проходил по 800 километров, — рассказывает Игорь. — Спал по два, если везло — 4 часа.

И он показывает своё расписание работы в «Турхолдинге Ареал» в июле 2017 года: 1-2 июля — 2-дневный рейс, 3-4 июля — 2-дневный рейс, 5 июля — ремонт, 6-7 июля — 2-дневный рейс. И так далее. Без единого выходного. Это подтверждается заказ-нарядами.

Последствия ДТП на 115-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога с участием рейсового автобуса, следовавшего из населенного пункта Карельская Мушня в Череповец, и грузовика. Фото: РИА Новости

«Распоряжениями уполномоченного лица»

В «Турхолдинг Ареал» Игорь устроился в июне 2017-го. Единственный документ, который ему дали на подпись, был договор о материальной ответственности за вверенный автобус.

— Компании нанимают водителей без формального трудоустройства, — объясняет он. — Если человек потребует, ему могут дать какой-нибудь договор. В тексте будет куча нарушений, которых он всё равно не заметит. И не будут указаны нормы рабочего времени, оклад, режим отдыха и сна.

Игорь не совсем прав. Например, фирма «Аспект+» (помните «свадебный автобус»?) с его коллегой Сергеем трудовой договор заключала. У «Новой» есть копия. Там очень даже хорошо прописан раздел «Режим рабочего времени»: «время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха и питания, а также выходные дни определяются правилами внутреннего распорядка предприятия и распоряжениями уполномоченного лица».

Существует Приказ Минтранса РФ № 15 от 20 августа 2004 года, где «особенности режима рабочего времени и времени отдыха» описаны более конкретно, чем в договоре «Аспекта». С обязательными остановками для отдыха суммарное время за рулём не должно превышать 10 часов в сутки. В рейсы большей продолжительности должны ехать два водителя. Чтобы график труда и отдыха не нарушали, постановление правительства № 153 предписывает оснащать автобусы тахографами.

— Тахограф отсчитывает время и сигнализирует: пора отдыхать, — объясняет Сергей. — За руль должен сесть второй водитель. Но второго водителя в таких компаниях не дают.

Что делать? Отключаешь тахограф и едешь дальше. Контролировать это ГИБДД не может: гаишники сами говорили мне, что не знают, как расшифровать записи тахографа.

Такой прибор в Питере есть у сотрудников транспортной полиции только на Дворцовой, на стрелке Васильевского острова, у Спаса на Крови да еще в паре туристических мест. Если там застукают, что водитель нарушил режим, то штраф платит он сам, а не компания.

Признаны недостоверными

Когда Игорь все-таки уехал работать с подскочившим давлением, Галина не выдержала и позвонила владельцу компании «Турхолдинг Ареал» Сергею Дунаевскому.

— Дословно я сказала так: «Почему у меня такое ощущение, что мой муж в рабстве? Вы обещали дать ему сменного водителя, но он до сих пор работает один», — рассказывает женщина. — И Дунаевский мне ответил: «Вам что-то не нравится? Ваш муж уволен».

— А что такое увольнение? — подхватывает Игорь. — Это же не то, что ты просто работу теряешь. Ты остаешься и без прошлой зарплаты. Абсолютно везде зарплата «серая», если не «черная».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

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