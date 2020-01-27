Москалькова направила в комиссию по помилованию рекомендации относительно Иссахар

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в комиссию по помилованию с просьбой рекомендовать помилование в отношении израильтянки Наамы Иссахар, информирует пресс-служба омбудсмена.

Об этом информирует РИА «Новости».

В отношении прошения о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар проводятся юридические процедуры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел в Израиле встречу с матерью Иссахар и заявил ей, что «все будет хорошо». Однако позже в Кремле разъяснили, что процесс освобождения израильтянки тормозит тот факт, что сама она не обращалась к российскому лидеру с просьбой о помиловании.

В итоге в воскресенье стало известно, что Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18.00.





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