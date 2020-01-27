Путин назначил первого замглавы Росгвардии

Президент Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», – сказано в указе на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2016 году указом президента он был назначен на должность командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии.
Ранее сообщалось, что полицейским и росгвардейцам установили надбавку за охрану общественного порядка.
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