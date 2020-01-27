Опубликовано видео с места крушения американского самолета в Афганистане

В Сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен разбившийся в Афганистане самолет, по данным автора публикации, это был Bombardier.

В начале ролика демонстрируется один из двигателей самолета, на который нанесен опознавательный знак ВВС США. Видео опубликовано в Twitter проекта CITeam.

Рухнувший сегодня в Афганистане самолёт оказался не гражданским самолётом, как сообщалось изначально, а узлом связи и ретранслятором ВВС США на базе самолёта Bombardier.

Фото и видео телеграм-канала РУ_ЧП (https://t.co/FmsaA7gJ0Y). pic.twitter.com/2ltGuHMBva

— CIT (@CITeam_ru) January 27, 2020

По данным автора поста, самолет являлся узлом связи и ретранслятором ВВС США на базе самолета Bombardier.

На кадрах можно увидеть обгоревший остов самолета, обломки которого еще дымятся.

Ранее СМИ сообщили, что потерпевший крушение самолет мог принадлежать американским ВВС.

До этого отмечалось, что борт якобы принадлежал вооруженным силам Афганистана.

По разным версиям, в авиакатастрофе погибли от 83 до 110 человек.

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