В Испании ученые нашли древнеримскую раковину-«косметичку»

Найденную на территории Испании раковину в древности применяли в качестве косметички. В античный период эта страна входила в состав древнеримского государства.

Раковину обнаружили в Мериде в 2000 году. В Древнем Риме город именовался Августа Эмерита, он являлся центром Лузитании. Рядом с населенным пунктом располагалось кладбище, ставшее центром раскопок археологов. В одном из склепов исследователи нашли ценные артефакты, в числе которых особенно выделялись створки раковины моллюска.

По словам научных сотрудников Института культурного наследия Испании и Университета Гранады, в их руки попала раковина большого гребешка, который часто встречается в водах Северной Атлантики. Разглядывая раритет, эксперты увидели отверстия для нитей, что позволило им сделать вывод, что находка ранее применялась в качестве шкатулки, где в старинные времена люди хранили косметические средства, мази и пряности. Анализ продемонстрировал — внутри объекта некогда находился краситель, созданный на растительной основе.

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