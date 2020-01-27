Американские медики назвали 5 ключевых симптомов почечной недостаточности

Американские медики Health Line назвали 5 ключевых симптомов хронической почечной недостаточности. Опасность уремии долгое время остается скрытой, а именно на ранних этапах, пройдя курс консервативного лечения, можно замедлить развитие и даже избежать тяжелой патологии.

Регулярное медицинское обследование крайне необходимо, особенно при наличии у пациента наследственной предрасположенности, сахарного диабета или гипертонии. Причем нарушение кровяного давления возможно даже на начальных стадиях заболевания, как и проявление отечности. Соблюдение врачебных предписаний, диета и избавление от вредных привычек помогут замедлить развитие недостатков в работе почек. Урологи советуют умеренные физические нагрузки, а также не только избавиться от курения и пристрастия к спиртному, но и при необходимости сбросить вес. Консультация специалиста необходима при наличии каких-либо изменений в характере мочеиспускания: его затрудненность, изменение консистенции и количества мочи.

Накопление в крови главным образом токсических продуктов азотистого обмена проявит себя ухудшением аппетита, тошнотой, рвотой, отвращением к пище, особенно к мясу, кожным зудом. Уремия приводит к малокровию-анемии, что проявляется в необъяснимой усталости и сонливости. Накопление калия в организме нарушит ритмичность сердечной деятельности.

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