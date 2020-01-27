В Новосибирске мать с ребенком накрыло сошедшей с крыши лавиной

Несколько небольших сугробов сорвались с крыши жилого здания в Новосибирске. В результате инцидента травмы различной тяжести получили две женщины и ребенок.
Происшествие было запечатлено камерами видеонаблюдения: 25 января примерно в 17:30 по местному времени две женщины и ребенок стояли у входа в супермаркет. Через некоторое время на них внезапно сошла мини-лавина, сбив их с ног. Одна из пострадавших была доставлена в ближайшее медицинское учреждение с травмой ноги.
По словам местных жителей, они неоднократно просили управляющую компанию об уборке накопившегося снега на крышах домов в этом районе. В ответ им заявляли, что у фирмы на данный момент отсутствуют необходимые рабочие.
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