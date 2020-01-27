Мнение: Во сколько обошлось освобождение Польши

Цена освобождения Польши в жизнях, технике и деньгах.
https://picturehistory.livejournal.com/5127974.html — цинк
Источник: Colonel Cassad
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