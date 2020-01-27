Российский парламент предложили избавить от обязанности слушать речи иностранных лидеров

Непонятно, чем руководствовались авторы Конституции, когда включили туда статью о том, что весь парламент можно собрать для заслушивания речей зарубежных лидеров, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Константин Комков, комментируя прошедшее заседание рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону. Группа предложила убрать этот пункт, сообщил Комков.

«Рабочая группа обсуждала инициативу убрать из Конституции положение о том, что палаты Федерального собрания могут быть собраны, чтобы заслушать лидера иностранного государства», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков по итогам заседания рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон.

«Думаю, это некий рудимент. Не знаю, чем руководствовались те, кто вносил это в Конституцию. Если даже это необходимо, данное положение может быть пунктом регламента Госдумы и Совета Федерации, но не конституционной нормой. Его необязательно прописывать в Основном законе. Поэтому есть идея исключить его из Конституции», – сказал Комков.

Одно дело, когда Федеральное собрание собирается заслушать послание президента нашей страны, добавил собеседник, однако прибытие глав иностранных государств, при всем к ним уважении, – это все-таки протокольное мероприятие, и приравнивать эти два события не стоит.

Второе предложение, которое активно обсуждается – о возможности размещения федеральных органов государственной власти не только в столице, продолжил Комков. «Речь идет, в первую очередь, о Госсовете, поскольку Конституционный суд уже перенесен из Москвы. Такой переезд дает возможность подниматься регионам, да и вообще развивать в стране политическое мышление. В РФ много интересных региональных практик. Когда в глубинке устраивают крупные мероприятия федерального уровня, то сразу заметно, как уже во время их проведения начинают параллельно возникать и обсуждаться социальные и другие полезные проекты», – подчеркнул член Общественной палаты.

Комков счел очень важным напомнить, что любые поправки будут внесены в Конституцию исключительно по итогам голосования. «Сейчас многие этого не понимают, потому что в истории РФ ничего похожего никогда не было. И формат проведения голосования, который сейчас обсуждается с Центризбиркомом, – принципиально новый. В Общественной палате уже идут дискуссии на эту тему с привлечением общественных организаций. Как голосовать, как наиболее полно информировать население о принципах голосования? Пока у граждан РФ еще остается много вопросов. Думаю, к весне все эти вопросы будут разрешены», – заключил Константин Комков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон о внесении поправок в Конституцию РФ вступит в силу только при одобрении на общероссийском голосовании. По его словам, подпись президента лишь запустит вторую, процедурную часть документа.

Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. «Первый – сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй – процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования – какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон», – сообщил депутат «Российской газете».

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении этот законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

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