Украинский туроператор временно закрыл все туры в Китай из-за коронавируса

Украинский туроператор Join UP! приостанавливает свои туры в Китай из-за коронавируса, а также возвращает всех своих туристов с острова Хайнань. Об этом 27 января сообщила пресс-служба туроператора.
«Join UP! возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля», — говорится в сообщении.
Помимо этого, туроператор принял решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта.
По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.
За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.
21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.
США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.
В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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