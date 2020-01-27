Активизация российских снайперских групп на Донбассе – не случайна. Кремль объясняет Зе-команде: так будет, пока вы не сдадите Украину

Мир.
Это слово любят повторять украинские политики. Во время избирательной кампании и сейчас. Однако частота повторений этой мантры не особо влияет на ситуацию на линии фронта. А может быть, наоборот. Власть страны становится заложником своих слов. Обещали мир, а его нет.
Представитель «Слуг народа» в Давосе в интервью российским СМИ начал оправдываться, что у нас точно нет военного плана по освобождению Донбасса. Об этом говорит и президент.
Знаете, как эти слова воспринимают в Москве? Для них это значит, что мы готовы сдаться, что мы не можем и не хотим защищаться. Для Москвы это указание к действию: «дави украинцев, они прогнутся».
Активизация российских снайперских групп на Донбассе – не случайна. Украинские военные погибают ежедневно. Таким образом Кремль объясняет Зе-команде: так будет продолжаться, пока вы не пойдете на политические уступки – то есть не сдадите Украину. У них логика цинична: больше убийств, ниже рейтинг Зеленского. Вот такая политика.
Может, хватит руководству нашей страны транслировать пораженческие заявления? Может, попробовать по-другому: мы за мир, но страну будем защищать всеми имеющимися средствами.
Они понимают только силу. А слабых пинают ногами. В Кремле, кстати, тоже говорят, что хотят нормализации отношений с Украиной. Только почему у нас с начала года 11 погибших?
Источник: Роман Цимбалюк / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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