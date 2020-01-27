Глава профильного комитета Рады считает, что нового главу ГБР могут избрать к началу мая

Нового директора Государственного бюро расследований Украины могут избрать через несколько месяцев. Об этом в интервью «РБК-Украина», которое вышло 27 января, сказал нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
«Никто не заинтересован в том, чтобы это все затянулось, никто не заинтересован, чтобы эта должность оставалась временной. Я думаю, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора ГБР. Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро, к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов», – сказал нардеп.
Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.
24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.
27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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