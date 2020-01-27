Единая государственная информационная система трансплантации готова к запуску – разработчик

Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) уже разработана и готова к запуску, заявили участники пресс-конференции, которая прошла 24 января в агентстве «Интерфакс-Украина».
«Для полноценного внедрения системы трансплантации в Украине нужны две составляющие – единый реестр пациентов (лист ожидания) и донорские органы. При этом единый лист ожидания не будет работать, пока не будет внедрена ЕГИСТ, а донорские органы не появятся, пока не будет внедрена диагностика смерти мозга. Но в этом направлении есть положительные сдвиги. ЕГИСТ уже разработана и передана для тестирования в Минздрав, а относительно диагностики анонсируется, что количество таких случаев растет», – сказала глава комитета медицинского права Ассоциации юристов Украины Марина Слободниченко.
Она отметила, что система готова к запуску и Министерство здравоохранения приняло ее на тестирование в мае 2019 года. ЕГИСТ поможет рассчитать потребность в трансплантации, и медучреждения уже должны предусматривать трудоустройство для трансплант-координаторов, отметила она.
«Если в штате медучреждения с наличием отделения интенсивной терапии не будет трансплант-координатора, у него не будет возможности оперативно вносить информацию в ЕГИСТ о том или ином органе, который появился в результате диагностики смерти мозга», – подчеркнула Слободниченко.
Разработанная ЕГИСТ полностью соответствует требованиям законодательства и технического задания, отметил руководитель проектов компании-разработчика «Гринлайт Корпоративные решения» Руслан Тимошенко.
«В системе есть алгоритмы настройки под требования заказчика, которым выступает Минздрав. Система позволит использовать ее многие годы. Она может динамично меняться и соответствовать требованиям времени», – сообщил он.
Представитель разработчика отметил, что министерство уже подписало договор о разработке технического задания для создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ).
«Минздрав подписал договор о разработке технического задания по созданию КСЗИ. Как только это произойдет, можно будет утверждать, что персональные данные пациентов будут защищены», – сказал он.
Также разработан модуль поиска пар донор-реципиент и портал, через который можно дать согласие или несогласие на посмертное донорство, отметил Тимошенко.
Сама система ЕГИСТ состоит из восьми реестров:
учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую помощь с применением трансплантации;
трансплант-координаторов;
решений граждан о даче согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения полномочного представителя;
согласия лиц на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из их тела;
анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов;
живых доноров;
получателей;
лиц с трансплантированным анатомическим материалом.
По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. За первые три квартала 2019 года украинские хирурги трансплантировали 37 почек и одну печень, но для увеличения количества операций не хватает донорских органов.
В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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