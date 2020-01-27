«Афера»: зарвавшуюся Бузову уличили в обмане ради наживы

Некоторое время назад певица закрыла свой инстаграм-аккаунт. Теперь увидеть материалы могут только подписчики знаменитости. Позже было замечено, что за этот период количество читателей Бузовой увеличилось на пару миллионов. Этот факт привлек внимание к ее персоне.

По мнению Солнцева, Ольга не только одурачила россиян, но и еще прибегла к нечестному способу зарабатывания денег. Рустам отметил, что в период закрытия «Инстаграмма» артистка проворачивала аферу.

«Могу с полной ответственностью сказать, что такие «звезды» как Оленька, закрывая свой «Инстаграм», а это проделывает не только она, но и так называемый «ее бойфренд», начинают накручивать бешеным образом себе подписчиков. Просто фейков, ботов для того, чтобы поднять рекламный расценок. То есть, по сути, они занимаются тем, что можно назвать аферами», – высказался экс-участник «Дома-2» в разговоре с Dni.ru.

Шоумен дополнил, что называть блогера и телеведущую громкими словами может только суд, если состоятся разбирательства. Однако он подчеркнул, что их действия являются аферой, направленной на желающих купить у Бузовой или Манукяна рекламу.

«То, что Оля – брехуха, у меня сомнений нет. Но откуда что взялось? Никогда она не врала так сильно. Я с ней сколько лет провел – такого вранья не было», – подытожил Солнцев.

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