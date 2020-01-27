Подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу

27.01.2020, 16:51, Новости дня

МВД Дагестана сообщило о начале проверки после публикации в Сети видео, на котором подростки танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили на Вечном огне куриные окорочка.

«Шокирующее видео снято сегодня в парке Ленинского комсомола в Махачкале. Подростки жарили куриные окорочка и танцевали на памятнике «Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне», – сказано в сообщении ведомства в Instagram.

Отмечается, что руководством МВД республики назначена проверка. «Родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности», – уточнено в сообщении.

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Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 27 Янв 2020 в 4:32 PST

Ранее в Уссурийске неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также сообщалось, что за осквернение памятников предложили ввести штрафы до 50 тыс. рублей.



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