Мужчина с криком «я здесь главный» напал на российский грузовик в Польше

В городе Стшельцы Краеньские в Польше мужчина с криками «я здесь главный» вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик, информирует портал gorzowianin.pl.
Инцидент, по данным СМИ, произошел прямо в центре города. 44-летний мужчина «вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик марки DAF с криками: «Это мой город, я здесь главный», передает РИА «Новости».
Как сообщается, нападавший «остановил грузовик и начал бить его по лобовому стеклу» со стороны водителя. В грузовике находились двое граждан России, они не пострадали.
Мужчину задержали сотрудники полиции и направили в больницу из-за его неадекватного поведения. Перед нападением мужчина угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо.
Ранее в Италии уроженка Польши напала с ножом на прохожих, ранив трех и убив одного человека.
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