За «барские замашки»: в «Единой России» рекомендовали исключить из партии губернатора Чувашии

Комиссия партии «Единая Россия» по этике 27 января единогласно рекомендовала исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева – за нарушение этических норм.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему, – заявил после заседания ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. – Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению».

Игнатьев в последние несколько недель стал фигурантом нескольких скандалов.

23 января чиновник торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин и, вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть. ​

В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной части, который получал ключи, и не хотел никого обидеть. Но глава МЧС и бывший личный охранник Путина Евгений Зиничев с этим мнением не согласился и обвинил Игнатьева в неэтичном поведении. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь на заседании комиссии заявил, что поведение Игнатьева «было, мягко говоря, неприемлемо» и это «некрасивый и бессовестный поступок».

Перед этим Игнатьев призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

За эту речь чиновник также был вынужден извиняться:

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили, – заявил он, когда его призывы широко разошлись по Сети. – У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения».

Официально никто из чиновников слова коллеги тогда не осудил.

Комиссия «Единой России» по этике является центральным органом правящей партии, ее решения обязательны к исполнению. Если Игнатьев лишится партбилета, это с большой долей вероятности приведет и к его отставке с поста губернатора. Он был назначен на этот пост в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Срок его полномочий истекал в августе 2015 года, но на выборах 2015 года Игнатьев уже в первом туре получил 65,54% голосов и был избран на новый пятилетний срок.

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