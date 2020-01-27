Несколько российских авиакомпаний приостановили рейсы на остров Хайнань из-за коронавируса

Российские авиакомпании приостанавливают чартерные рейсы на остров Хайнань на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом объявили Azur Air и «Уральские авиалинии».

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает полеты на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени. «Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», – сообщили агентству ТАСС в пресс-службе. Перевозчик обещает вернуть пассажирам полную стоимость за билеты.

Чартерная авиакомпания Azur Air отменила рейсы из Нижнего Новгорода, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска. Перевозчик пообещал как можно скорее организовать вывоз туристов с острова.

В свою очередь, авиакомпании Nordwind и iFly до 9 февраля вывезут китайских туристов из России в Нанкин и Шэньчжэнь. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе компании.

Ростуризм 24 января рекомендовал российским туристам не ездить в Китай. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Ранее «Аэрофлот» и S7 предложили пассажирам сдать билеты на рейсы в КНР без дополнительной платы.

Из-за коронавируса границу с Китаем закрыли Монголия и Кыргызстан. Узбекистан, Казахстан и Туркменистан пока границу не закрыли, но усилили контроль над приезжающими. Россия границу пока не закрыла, несмотря на то что случаи коронавируса были подтверждены в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян.​

По последним данным, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в КНР превысило 2,8 тысячи человек, погиб 81 пациент.

Впервые новый вирус выявили в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, сегодня заболевшие есть в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, но пока не стала объявлять ее международной.

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