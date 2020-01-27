Должник по алиментам в Курске сменил пол

Судебные приставы разыскали жителя Курска, который задолжал по алиментам 800 тыс. рублей. Должник, объявленный в розыск, был найден в Московской области, выяснилось, что он сменил паспорт и пол, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Курской области.

Мужчина, задолжавший почти 800 тыс. рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, не являлся в отдел судебных приставов, по месту регистрации не проживал и не перечислял алименты, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позже появилась информация, что должник находится в Московской области, было установлено, что мужчина проживает в городе Дзержинский.

«Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по адресу проживания разыскиваемого должника встретил женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пристав принял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения, а также предупредил его об административной и уголовной ответственности.

Ранее в Челябинской области двухлетний мальчик помог судебным приставам найти своего отца, который задолжал около миллиона рублей по алиментам.

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