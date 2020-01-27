У почувствовавшего недомогание в Москве китайца диагностировали «обычный кашель»

Медики осмотрели в понедельник днем одного из китайских туристов, который в составе организованной группы приехал в Москву на экскурсию. У мужчины диагностировали «обычный кашель», сообщил источник.
Один из туристов пожаловался на плохое самочувствие в Царицыно. Китайцы сами вызвали «скорую помощь», однако медики диагностировали у него «обычный кашель», передает «Интерфакс».
Автобус продолжил путь, госпитализация не понадобилась.
Ранее также сообщалось о восьми госпитализированных в Москве гражданах Китая, однако ни у одного из них не был обнаружен коронавирус. Одна из жительниц КНР была госпитализирована с вирусом гриппа А.
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Впервые коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в Шри-Ланке. Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st. 43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники. Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию. Впервые новый тип […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин настаивает на закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса и прямом диалоге Киева с ОРДЛО / 10 декабря
- Суд Севастополя арестовал россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины / 29 ноября
- Стрельбу открыли в начальной школе в США / 27 ноября
- Кернес о поддержке Порошенко перед выборами президента: Я действовал в интересах Харькова / 27 ноября
- Украина просит партнеров предоставить доказательства для расследования крушения самолета МАУ в Иране – Офис президента / 10 января
- В Нигере около 70 солдат погибло во время нападения боевиков – СМИ / 11 декабря
- В продаже появился китайский внедорожник Beijing BJ90 / 27 декабря
- Who We Are? Участница нацотбора на «Евровидение 2020» Garna представила конкурсную песню. Аудио / 21 января