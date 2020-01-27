МИД заявил протест Токио после поимки японца, пытавшегося получить секретные данные о России

МИД России сказал протест Токио в связи с задержанием японского гражданина во Владивостоке при попытке сбора секретных данных о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Об этом пишет РБК.
25 декабря 2019 года гражданина Японии, который находился в России по журналистской визе, задержали во Владивостоке. Россия объявила ему официальное предостережение и дала 72 часа на то, чтобы покинуть страну. На следующий день, 26 декабря, японец уже отправился на родину.
В связи с инцидентом в российский МИД вызвали советник-посланник японской дипмиссии в Москве, которому вручили ноту протеста и заявили, что действия японца на территории России противоправны.
25 января уже в Японии задержали бывшего сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче секретных данных. По данным полиции, он якобы продал их сотруднику торгового представительства России в Японии.
Посольство России назвало претензии Японии спекуляциями.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Впервые коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в Шри-Ланке. Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st. 43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники. Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию. Впервые новый тип […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Роструде разъяснили, кому полагаются дополнительные дни оплачиваемого отпуска / 8 декабря
- Теракт на Лондонском мосту. Двое раненых скончались в больнице / 30 ноября
- Изменение климата может увеличить количество преждевременных родов / 3 декабря
- «Нафтогаз» не откажется от требований к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже – СМИ / 9 декабря
- В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог – СБУ / 2 января
- Обмен удерживаемыми лицами. Лутковская заявила, что 17 человек отказалсь ехать в ОРДЛО, еще около 30 – от участия в обмене / 30 декабря
- НАСА решило сделать график полетов американских кораблей на МКС реалистичным / 12 декабря
- Нападение на базе ВМС во Флориде друзья стрелка снимали на телефоны – Эспер / 8 декабря