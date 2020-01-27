МИД заявил протест Токио после поимки японца, пытавшегося получить секретные данные о России

МИД России сказал протест Токио в связи с задержанием японского гражданина во Владивостоке при попытке сбора секретных данных о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Об этом пишет РБК.

25 декабря 2019 года гражданина Японии, который находился в России по журналистской визе, задержали во Владивостоке. Россия объявила ему официальное предостережение и дала 72 часа на то, чтобы покинуть страну. На следующий день, 26 декабря, японец уже отправился на родину.

В связи с инцидентом в российский МИД вызвали советник-посланник японской дипмиссии в Москве, которому вручили ноту протеста и заявили, что действия японца на территории России противоправны.

25 января уже в Японии задержали бывшего сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче секретных данных. По данным полиции, он якобы продал их сотруднику торгового представительства России в Японии.

Посольство России назвало претензии Японии спекуляциями.

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