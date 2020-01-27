Автоновости: Коронавирус может подкосить автомобильную промышленность Китая

Стремительно распространяющийся коронавирус непосредственным образом влияет не только на здоровье человека, но и на производственные процессы. Эпицентр болезни, город Ухань, попутно оказался еще и ключевой локацией китайского автопрома.

Эпицентр новой болезни располагается в китайском городе Ухань с населением в 11 млн человек, который, по сообщениям мировой прессы, уже изолирован от остального мира. Вот только Ухань называют еще и одним из ключевых городов для китайского автопрома: здесь расположен, к примеру, завод совместного предприятия концернов GM и SAIC.

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Как сообщает издание Automotive News, в General Motors уже ограничили все деловые поездки сотрудников в Китай и настоятельно попросили местных работников соблюдать все меры защиты, предложенные властями.

Об аналогичных действиях уже заявили и в альянсе FCA, хотя отметили, что ни одно из китайских предприятий концерна не оказалось затронуто напрямую. Об озабоченности ситуацией заявляют и в Ford: там тоже порекомендовали своим сотрудникам воздержаться от поездок в Ухань.

А вот французская PSA Group объявила эвакуацию: из района Ухань планируется вывезти сотрудников и их семьи общим числом в 38 человек. Однако им придется какое-то время провести в карантине в Чанше, прежде, чем разъехаться по домам.

В районе города Ухань находятся также предприятия таких фирм, как BorgWarner, Bosch, Valeo и так далее, но большинство из них закрыты на празднование китайского Нового года. В целом эксперты пока не готовы оценивать масштабы влияния эпидемии коронавируса на индустрию: последствия вспышки заболевания будут более понятны после 1 февраля, когда заводы должны будут возобновить свою деятельность после каникул.

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