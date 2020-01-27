Автоновости: Lada Vesta получила «зимний пакет» с подогревом руля

У флагманского семейства АвтоВАЗа некоторое время назад появился новый опциональный пакет под названием Winter. «Зимние» опции заменят собой в прайс-листе «Весты» пакет Image, и уже известно, сколько такие «Весты» будут стоить.

Информация о ценах появилась на сайте АвтоВАЗа. Седан Lada Vesta в комплектации Comfort Winter оценен в минимальные 733 900 рублей за версию со 106-сильным мотором и механикой, за Lada Vesta Cross в том же исполнении придется заплатить минимум 797 900 рублей, а обычный универсал Vesta SW и его кросс-версия SW Cross стоят вместе с зимними опциями минимум 770 900 и 834 900 рублей соответственно.

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Основным отличием пакета Winter стали подогрев и отделка кожей рулевого колеса. Кроме того, "Весты" в комплектации Comfort Winter оснащаются подогревом боковых зеркал, лобового стекла и передних сидений, задними датчиками парковки, кондиционером, круиз-контролем, аудиосистемой с 4,3-дюймовым дисплеем и тому подобное. Стоит отметить, что "Веста" с тем же 106-сильным мотором в комплектации Comfort стоит 697 900 рублей.

Отмечается также, что подогрев рулевого колеса и его кожаная отделка стали доступны "Вестам" и в более богатом варианте оснащения Comfort/Multimedia (от 741 900 рублей).

По итогам 2019 года Lada Vesta заняла вторую строчку в списке российских бестселлеров, уступив только коллеге по заводу Lada Granta. Россияне в прошлом году стали владельцами 111 459 "Вест", что на 3% больше, чем годом ранее.

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