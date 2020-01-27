Мнение: Рекордно низкий рейтинг Путина

Почему в России плохо быть рукопожатным журналистом, демократом и либералом? Ну, если ты, конечно, не Познер или еще пара-тройка таких товарищей, которые тут же получают денюжку за антироссийские высказывания? Разумеется, потому что врать приходиться постоянно, а это из тебя человека точно не делает. Фото Амнуэля, Гозмана, Собчак как бы доказывают эту не совсем научную теорию — но ведь хрен поспоришь?



Короче, мое любимое издание Ньюсруком вышло с заголовком, который вы видите — ну, почти таким, они пишут, что рекордно низкий рейтинг Путина — чуть-чуть подрос. Знаете, какой это — рекордно низкий уровень?

Накануне послания доверие к Путину снизилось до 68,9% — это минимум с мая 2019 г., когда ВЦИОМ начал задавать закрытый вопрос о доверии с перечислением фамилий.

Практически 70 — я ору — процентов — это у них рекордно низко. Понимаете, да, если тот, кто это писал, не совсем дегенерат — что он должен был думать? Нет, товарищи в шароварах, мы знаем, даже тут думать не будут — но есть же и нормальные? И писать о РЕКОРДНО НИЗКОМ уровне — когда даже скинувшись всей шоблой гозмано-венедиктовы и 10% не наберут у народа — это чего? Правильно — это дно современного либерализма в России.

Но, в который и еще раз, который раз — я рад. Они сами загнали себя в задницу, из которой нет выхода. Они отупели до невменямости, но если кто-то из них начинает думать — он автоматически становится ватником и его всей ихней стаей начинают рвать. В силу этого процесс эволюции для современной российской либерды невозможен. Тут, единственное, что умиляет — мы еще не один раз увидим, что дна нет, а рекорды по тупости, продажности и дебилизму — есть и будут.

Разве не прелесть?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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