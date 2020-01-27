Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

Священнослужитель скончался на 52-м году жизни.
Медики после вскрытия установили, что священнослужитель Всеволод Чаплин скончался от инфаркта — острая сердечная недостаточность на фоне сопутствующих заболеваний.
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно умер накануне на 52-м году жизни в Москве. Ему стало плохо, когда он сидел на лавочке возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли спасти священнослужителя, несмотря на реанимационные мероприятия.
Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей. Являлся Председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата с 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года, а также членом Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года.
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