«Единая Россия» избавляется от оскандалившегося главы Чувашии

Комиссия по этике призвала исключить его из партии

Комиссия «Единой России» по этике в понедельник рекомендовала региональному отделению рассмотреть вопрос об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева. Отмечается, что Игнатьев не смог лично приехать в Москву на слушание дела против него.

Напомним, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший 24 января – тогда глава региона фактически вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой машины в ходе торжественной церемонии вручения техники в Чебоксарах. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отреагировал на случившееся. Он заявил, что партия поставит вопрос об исключении чувашского губернатора из своих рядов. «Поведение главы Чувашии находится за гранью понимания, особенно на фоне послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям»,— заявил Турчак.

Политическая карьера главы Чувашии рискует закончиться

Однако сам Михаил Игнатьев не согласен с такой трактовкой. Глава республики отрицает сообщения о своем неуважительном уважении к сотрудникам МЧС. «Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил Игнатьев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать поведение Игнатьева: «Мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-то оценок я сейчас не стал бы давать».

Ранее Михаил Игнатьев стал фигурантом другого скандала. Поздравляя представителей СМИ с профессиональным праздником, чиновник призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Его высказывание вызвало волну общественного негодования. В итоге Игнатьеву пришлось приносить извинения и объяснять, что он не хотел никого обидеть.

По мнению эксперта Института региональной экспертизы Марата Хамидуллина, с большой долей вероятности, политическая карьера Игнатьева закончится в ближайшее время: «Похоже, он совсем не слушает президента, который призывает уважать людей. Игнатьев, видимо, забыл, где находится. Исключение его из «Единой России» — это черная метка, которая о многом говорит», — сказал «Блокноту» эксперт.

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