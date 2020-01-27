Пожаловавшимся на отсутствие школы россиянам посоветовали сдать детей в интернат

27.01.2020, 16:40, Новости дня

В населенном пункте нет ни одного учебного заведения.

В Свердловской области депутат думы Полевского городского округа от «Единой России» Людмила Боронина предложила жителям поселка Красная горка отдать детей в коррекционную школу-интернат. Это произошло после того, как родители пожаловались на то, что в населенном пункте нет ни одного учебного заведения, и школьники вынуждены идти вдоль трассы в город.

Жители Красной горки рассчитывали добиться бесплатной перевозки школьников из поселка в город Полевской. По их словам, рейсовый автобус ходит редко, а его график не совпадает с временем занятий.

«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернат для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?», — заявила Боронина, которая по совместительству является координатором проекта «Крепкая семья».

В поселке Красная горка, который находится в четырех километрах от города Полевской, проживает более 500 человек. В поселке нет ни детского сада, ни школы, которую ранее снесли. Жители уже несколько месяцев добиваются от властей решения проблемы с перевозкой детей.

Ранее в России нашли самую маленькую школу с одной единственной ученицей.



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