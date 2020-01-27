Володин: Россия и Иран должны развивать товарооборот

27.01.2020, 16:37, Разное

Необходимо создать условия, включая законодательные, чтобы обеспечить стабильный товарооборот между двумя странами и защитить инвестиции, отметил Володин.   

Спикер напомнил, что в 2018 году объем двусторонней торговли составил 1 миллиард 741 миллион долларов, а с января по сентябрь прошлого года – 1 миллиард 589 миллионов. Главная торговая статья – сельхозпродукция: за девять месяцев 2019 года ее оборот вырос до 1 миллиарда 283 миллиона долларов.  

Еще один показатель укрепления отношений двух стран – увеличение расчетов в национальных валютах. «Если в 2018 году более половины расчетов с Ираном осуществлялись в евро и только 33,5% в рублях, то в первом квартале прошлого года доля рубля в расчетах возросла до 59,2%», – уточнил Володин.  

В сближение Москвы и Тегерана большой вклад вносят и парламентарии. Спикер Госдумы дал высокую оценку работе межпарламентской комиссии.

По его словам, депутатам важно законодательно обеспечить решения, которые позволят нашим странам укреплять торговлю и занимать общую позицию по актуальным международным вопросам. 



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