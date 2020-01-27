Россияне приняли участие в акции «Блокадный хлеб»

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая открыла Год памяти и славы, прошли в регионах России. Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – ежедневная минимальная норма во время блокады Ленинграда.

«Хорошо помню крошки, которые оставались. Я собирала их по столу. В то время я жила в детском доме, который затем был эвакуирован в Башкирию. В 1943 году меня нашла мама, а через год мы переехали в Краснодар. В Ленинграде хлеб был неказистый, тягучий, словно пластилин. С виду коричнево-черный кирпичик, внутри хлебный мякиш. Но для каждого блокадника, особенно для нас детей, он был самым вкусным и долгожданным», – рассказала жительница блокадного Ленинграда Лидия Хямелянина, которая пришла на акцию «Блокадный хлеб» на железнодорожной станции «Краснодар-1», передает «Российская газета».

На Кубани в местах проведения памятных мероприятий можно было получить информационную листовку и кусочек хлеба, а также подписать открытку для ветеранов.

В Якутии акцию провели даже в торговых центрах. Там добровольцы движения «Волонтеры Победы» раздавали посетителям хлеб и рассказывали о блокаде. Также в регионе состоялись уроки, где детям рассказали о подвиге ленинградцев.

«У нас будет проведен комбинированный урок, в связке с литературой. Основной упор мы делаем на рисунки и письма детей того времени, которые смогли отразить своим детским и чутким мироощущением ужасы этих лет. История блокады Ленинграда будет жить вечно в наших сердцах в качестве образца мужества, стойкости, героизма и веры в светлое», – рассказала замдиректора якутской школы №19 Розалия Афанасьева порталу ysia.ru.

А во Владивостоке память погибших в годы блокады Ленинграда почтили у Стены памяти героев-владивостокцев мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», сообщается на сайте администрации города. Там также отмечено, что на данный момент во Владивостоке проживают 70 человек, которые пережили блокаду.

«В нашей семье до войны было пять человек. Как только началась война, папа сразу ушел на фронт. Мы остались вчетвером. К марту 1942 года трое из нас погибли, в живых осталась я одна. Конечно, те, кто защищал город, – герои. Но не меньшими героями были и наши мамы, старшие братья и сестры. Которые, несмотря на голод, холод, болезни, через весь город шли на работу, чтобы получить деньги, карточки и накормить голодных детей», – вспомнила жительница блокадного Ленинграда, председатель владивостокской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталья Катченкова.

Ранее руководитель дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова сообщила о начале акции «Блокадный хлеб», отметив, что это событие открывает цикл памятных мероприятий, которые будут проводится в 2020 году.

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