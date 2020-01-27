В правительстве одобрили законопроект о блокировке пользователей e-mail

27.01.2020, 16:37, Новости дня

Правительство одобрило проект закона о блокировке пользователей e-mail за распространение запрещенной информации, пишут СМИ со ссылкой на проект официального отзыва.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», – говорится в документе, передает «Интерфакс».

В документе отмечается, что необходимо определить в тексте федерального закона понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать других толкований.

Ранее в Госдуме также попросили разработчиков проекта доработать документ.

Осенью 2019 года группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров. Предполагалось возложить на оператора обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф до 1 млн рублей.

Ряд экспертов отметили, что инициатива может столкнуться с рядом технических тонкостей, а замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин указал, что законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Впервые коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в Шри-Ланке. Об этом 27 января сообщило министерство здравоохранения этого островного государства, информирует News 1st. 43-летняя гражданка КНР прибыла в Шри-Ланку из провинции Хубэй в Китае. 25 января она была помещена в инфекционное отделение клиники. Анализы показали позитивный результат на новый коронавирус, который распространяется в мире, вызывая атипичную пневмонию. Впервые новый тип […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика