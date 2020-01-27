В правительстве одобрили законопроект о блокировке пользователей e-mail

Правительство одобрило проект закона о блокировке пользователей e-mail за распространение запрещенной информации, пишут СМИ со ссылкой на проект официального отзыва.
«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», – говорится в документе, передает «Интерфакс».
В документе отмечается, что необходимо определить в тексте федерального закона понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», чтобы избежать других толкований.
Ранее в Госдуме также попросили разработчиков проекта доработать документ.
Осенью 2019 года группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail и мессенджеров. Предполагалось возложить на оператора обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф до 1 млн рублей.
Ряд экспертов отметили, что инициатива может столкнуться с рядом технических тонкостей, а замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин указал, что законопроект нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуем.
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