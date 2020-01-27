Мнение: Российский Гитхаб, ДНК-компьютер и автоматизация с помощью «Битрикса»

1. В Минэкономразвития предложили создать российский аналог онлайн-сервиса GitHub, который используется для совместной разработки и хостинга IT-проектов. Появиться «русский Гитхаб» может уже в следующем году, в его подготовке участвует «Сбербанк»:

https://hitech.vesti.ru/article/1259790/

Репозиторий для проектов с открытым исходным кодом может пригодиться на случай, если Россию лишат доступа к GitHub и другим аналогичным ресурсам.

Представитель Минэкономики подтвердил изданию, что данный проект является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ» в рамках реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, утвержденной президентом РФ в октябре 2019 года.

В ведомстве предлагают потратить на создание «российского GitHub» 2,1 млрд рублей. Наполнять его предполагают, в том числе копируя наиболее востребованные проекты из открытых зарубежных источников.

Идея хорошая, вопрос только в том, кто конкретно будет это делать. Неудачный опыт «Русскоязычной Википедии» (кстати, где она?) показывает, что создавать проекты такого уровня с нуля — обычно плохая идея, хуже может быть только идея дать доступ к бюджету «старой гвардии», чтобы она применяла свой офлайновый опыт в интернете. Я был бы более оптимистично настроен по поводу перспектив отечественного репозитория, безусловно нужного начинания, если бы Минэкономики не начинало с нуля, а купило или поддержало какого-нибудь уже существующего конкурента Гитхаба.

2. Учёные научили молекулы ДНК выполнять довольно сложные математические действия:

https://nplus1.ru/news/2020/01/21/dna-computing-square-roots

Молекулярные биологи из Китая и США разработали биохимическую логическую схему, способную извлекать квадратные корни. Вычислительная система основана на реакциях гибридизации нуклеиновых кислот: исходными данными служат одноцепочечные молекулы ДНК, а ответ считывают по флуоресцентному сигналу. За счет избавления биохимической схемы от ферментов и каталитических нуклеиновых кислот такой ДНК-вычислитель может оперировать с числами размером до 10 бит: предложенная система может извлечь квадратный корень из 900, пишут ученые в Small.

Живым организмам удается хранить и передавать с помощью молекул ДНК огромные объемы информации, поэтому стремление создавать искусственные информационные системы на основе этих молекул кажется довольно естественным. Так, в последнее десятилетие стала популярна запись на ДНК учебников, стихов и музыки. Информацию в форме ДНК довольно сложно расшифровать, зато храниться она будет практически бесконечно долго. <…>

Создание простейших логических схем на основе биополимерных молекул — важные методы современной синтетической биологии. В будущем с помощью таких технологий ученые планируют создавать организмы с заданными свойствами.

Ранее ДНК-компьютеры уже научились решать некоторые математические задачи (например, задачу коммивояжёра) эффективнее, чем обычные компьютеры:

https://ru.wikipedia.org/wiki/ДНК-компьютер

Впрочем, с масштабированием вычислений дела у биокомпьютеров обстоят неважно. Зато один из выигрышей, которые они могут потенциально дать — это самовоспроизводство, свойственное всему живому.

Если учёным удастся создать простые искусственные организмы, которые будут выполнять запрограммированные задачи и размножаться — это может как стать мощнейшим оружием, так и открыть невиданные ранее возможности для медицины.

3. Минутка рекламы. Мы живём в 2020 году, однако многие руководители до сих пор общаются с сотрудниками, клиентами и поставщиками как во времена Ивана Грозного: шлют письма, разговаривают голосом. Это приятно, но неэффективно, так как хаотичные разговоры быстро забываются и тонут в ворохе ежечасно поступающих сообщений.

Бизнес постепенно понимает, что жизнь с трубкой у уха устарела, и что грамотный руководитель не должен тратить личное время на ежедневное, рутинное повторение одних и тех же разговоров, — как в фильме «День сурка». Если задача возникает изо дня в день, из недели в неделю, её в 2020 году наверняка можно поручить компьютеру. Минкомсвязи сообщает, что общая продолжительность разговоров по мобильникам в России падает. Полагаю, есть в этом снижении и вклад бизнеса, отказавшегося от телефона в пользу более современных средств организации совместной работы:

https://iz.ru/967577/valerii-kodachigov-anastasiia-gavriliuk/razgovory-v-storonu-rossiiane-stali-menshe-obshchatsia-po-telefonu

Когда решитесь навести порядок в управлении, — сделать так, чтобы задачи ставились автоматически, чтобы робот отслеживал выполнение задач вашими сотрудниками и докладывал вам о результатах, — обращайтесь вот сюда, в фирму МБС:

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Фирма работает давно, автоматизирует предприятия при помощи «Битрикса». Результаты её работы я видел лично.

Источник: Место для дискуссий

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