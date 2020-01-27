Посол РФ заявил о долге Польши перед СССР за освобождение от фашизма

Польша в долгу перед странами СССР, в том числе перед Россией, за освобождение от фашизма, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией.

«Польша существует сегодня благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне. Не будь этой победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле. Известно, какая судьба была уготовлена этой стране и ее народу. Если уж говорить о долгах, то это Польша в неоплатном долгу и перед Россией, и перед другими государствами бывшего Советского Союза», – приводит слова посла ТАСС.

Андреев отметил, что нынешние попытки пересмотреть историю Второй мировой войны далеко не новы. «Сейчас приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Лишний раз всему миру будет напомнено о том, кто победил фашизм, кто внес решающий вклад в победу над фашизмом, кто принял самое активное участие в формировании послевоенной системы международных отношений», – сказал он.

В понедельник в польском Освенциме проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран, однако президента РФ Владимира Путина Польша не пригласила.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден.





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