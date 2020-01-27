Режиссер фильма «1917», претендующего на «Оскар», наградили призом Гильдии режиссеров США

В Лос-Анджелесе 25 января состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главную награду – «Лучший режиссер полнометражного фильма» – получил британский режиссер Сэм Мендес за ленту «1917». Лента обошла «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразитов» Пон Джун-хо и «Кролика Джоджо» Тайки Вайтити. Все эти фильмы также, как и «1917», номинированы на премию «Оскар».

Картина Мендеса также получила приз сообщества американских операторов – награды удостоился оператор Роджер Дикинс.

Лауреатами премии Гильдии режиссеров стали Николь Касселл («Хранители») в категории «Лучший режиссер драматического сериала», Йохан Ренк («Чернобыль») в номинации «Лучший режиссер минисериала или телефильма», Билл Хейдер («Барри») в категории «Лучший режиссер комедийного сериала», Альма Харель («Лапочка») – за лучший режиссерский дебют.

Премия Гильдии режиссеров Америки – ежегодная американская премия за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения. Награда была учреждена в 1948 году президентом Гильдии режиссеров Америки Джорджем Маршаллом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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