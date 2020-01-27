Олимпийские факелы в Японии сделали принципиально новыми

На некоторых этапах эстафеты олимпийского огня Игр 2020 года в Японии факелы впервые будут работать на водороде, сообщила пресс-служба Игр.

Организаторы стремятся компенсировать все выбросы углерода, возникающие в ходе Игр, а также использовать Олимпиаду для повышения осведомленности об экологических проблемах в Японии. В оргкомитете заявили, что на некоторых этапах эстафеты олимпийского огня будет использоваться водород, который при сжигании не выделяет углекислый газ, также на нем будет работать чаша олимпийского огня.

Водород будет использоваться на этапах эстафеты через префектуры Фукусима и Айти, а также в некоторых районах Токио. На остальных этапах эстафеты факел работать на газе.

«Во время подготовки к Играм оргкомитет «Токио-2020» последовательно продвигал энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии с целью поддержки создания общества с нейтральным уровнем выбросов углерода», – передает ТАСС заявление организаторов.

Напомним, в ноябре Россия предложила помощь Японии в проведении «бесконфликтных» с точки зрения кибербезопасности Олимпийских игр.





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