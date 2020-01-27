Психологи назвали простой способ сохранения молодости

27.01.2020, 16:30, Разное

Чтобы выглядеть моложе на 10 лет, следует придерживаться определенных правил. К примеру, рекомендуется любить спорт, правильно питаться и заниматься сексом.
Эксперты уверены, любой человек способен довольно продолжительное время оставаться молодым. Для этого следует придерживаться определенных правил. Например, изменить свои мысли в лучшую сторону: отгонять негатив, который ухудшает настроение. Также важно не переживать по поводу проблем, а пытаться решать их с легким сердцем и уверенностью. Нужно думать как молодой: мечтать, ставить цели и узнавать много нового.

Ученые из Британии выяснили, что занятия сексом дважды в неделю помогают выглядеть на пять лет моложе уставших ровесников. В данном случае речь не идет о настоящих чувствах, а не о механическом удовлетворении собственных желаний. Поможет еще оставаться бодрым и свежим правильное питание. К примеру, в пищу важно добавлять такие специи, как корица, куркума, лавровый лист, перец, укроп и ряд других. Не менее двух раз в неделю необходимо заниматься физкультурой, и, уже спустя несколько месяцев, человек заметит положительные результаты.



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