Гаджеты: Представлен новый стандарт блоков питания, разработанный Intel



За четверть века после начала эксплуатации стандарта ATX для блоков питания, компьютерная техника и технологии продвинулись значительно вперед. Поэтому одним из самых грандиозных изменений в дизайне блоков питания, начиная с 1995 года, станет в этом году появление нового стандарта Intel ATX12VO.

Согласно официальному заявлению разработчиков из компании Intel, новый стандарт с полным названием Advanced Technology eXtended 12-Volt Only будет запущен до конца 2020 года. В новом стандарте вместо традиционного 24-х контактного разъема будет использован 10-ти контактный с применением только 12 вольтовых линий питания.



Обновленные блоки питания не будут использовать напряжение 3,3 В и 5 В., а понижающие элементы будут встроены в материнскую плату, где также рядом с интерфейсными портами будет расположен разъем питания SATA.

В результате внедрения нового стандарта будут ликвидированы дополнительные разъемы питания для процессора и упрощена конструкция блока питания, за счет устранения необходимости устанавливать преобразователи для понижения напряжения для линий 5 В и 3,3 В. /В результате разработчики заявляют о снижении общей цены изделия.

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