Гаджеты: Представлен новый стандарт блоков питания, разработанный Intel

27.01.2020, 16:03, Новости дня


За четверть века после начала эксплуатации стандарта ATX для блоков питания, компьютерная техника и технологии продвинулись значительно вперед. Поэтому одним из самых грандиозных изменений в дизайне блоков питания, начиная с 1995 года, станет в этом году появление нового стандарта Intel ATX12VO.

Согласно официальному заявлению разработчиков из компании Intel, новый стандарт с полным названием Advanced Technology eXtended 12-Volt Only будет запущен до конца 2020 года. В новом стандарте вместо традиционного 24-х контактного разъема будет использован 10-ти контактный с применением только 12 вольтовых линий питания.


Обновленные блоки питания не будут использовать напряжение 3,3 В и 5 В., а понижающие элементы будут встроены в материнскую плату, где также рядом с интерфейсными портами будет расположен разъем питания SATA.

В результате внедрения нового стандарта будут ликвидированы дополнительные разъемы питания для процессора и упрощена конструкция блока питания, за счет устранения необходимости устанавливать преобразователи для понижения напряжения для линий 5 В и 3,3 В. /В результате разработчики заявляют о снижении общей цены изделия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Степан Меньщиков два года назад развелся с женой Евгенией Шамаевой-Меньщиковой. По словам бизнесвумен, у каждого из них своя жизнь, но бывшей паре приходится воспитывать двоих детей. Евгения Меньщикова пояснила о ситуации, которая касается отношений с экс-супругом. По ее словам, за время после развода они не сходились и занимались только вопросами родительского характера. Степана Меньщикова предпринимательница […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика