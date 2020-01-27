Гаджеты: Скутер для подводного плавания напечатан на 3D принтере



Изучить красоты подводного мира с использованием скоростного скутера станет гораздо легче и комфортнее после появления на рынке продукции стартапа из Германии Jamade, разработавшего электрический скутер Amazea. Основным достоинством нового скутера становится высокая скорость передвижения под водой и технология сборки, которая предусматривает создание основной конструкции скутера с использованием 3D печати.

При проектировании внешнего дизайна подводного скутера, использовалась аналогия с анатомией дельфина, для обеспечения высокой скорости передвижения. Для соответствия экологическим нормам производства в качестве материала для печати был использован биоразлагаемый материал.



Печать корпуса скутера осуществляется на широкоформатном 3D-принтере. На принтере невозможно воссоздать работоспособные двигатели и аккумуляторные батареи. Поэтому только 75% от общей конструкции Amazea состоит из напечатанных деталей.

Для передвижения под водой используется два электрических двигателя по 3,1 кВт, работающие от двух быстро заменяемых литий-ионных аккумулятора (полная зарядка батарей занимает 4 часа). Аппарат может погружаться на глубину до 18 метров, а заряда аккумуляторов обеспечивает до одного часа автономного плавания, продолжительность которого зависит и от стиляпе5редвижения пользователя.



Скорость передвижения по поверхности воды составляет впечатляющие 30,57 км/ч (19 миль в час). Однако и под водой скутер развивает рекордную скорость до 19,31 км/ч (12 миль в час). Управление осуществляется при помощи 4-х дюймового цветного TFT дисплея. Синхронизация Amazea со смартфоном позволит всегда знать метаположение скутера. Для приобретения скутера и выбора цветового оформления следует пройти регистрацию на официальном сайте разработчиков.

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