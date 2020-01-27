Экс-муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов признал брак со старше его на 19 лет женщиной

Экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил прежний брак с женщиной, которая была старше его на 19 лет. Такое заявление он сделал на шоу «Звезды сошлись».

Тренер стал гостем популярной передачи на НТВ, где пояснил о прежних отношениях. Прежде в Сети сообщалось, что Дмитрий Иванов был женат на женщине, которая являлась старше его почти на два десятка лет. Он назвал ее имя — Ольга. По словам гостя студии, с ней он прожил два года, и на протяжении определенного времени она сильно болела, а потом умерла. Иванов высоко отозвался об экс-спутнице жизни, назвав ее умной женщиной. Наставник по игре в сквош по-прежнему боготворит бывшую жену и с огромным уважением относится к ее родственникам. Он уверен, между ними была любовь, а в настоящее время Иванов старается чаще общаться с дочерью и внучкой Ольги.

Тренер признал факт наличия российского гражданства, которое он получил при женитьбе с женщиной. Они не заключали брачный договор, чего нельзя сказать про союз с Лолитой Милявской. На старте их отношений певица жаловалась, что прежние ее супруги обманывали ее. В это же время Дмитрий Иванов готов в случае необходимости избавиться от израильского паспорта, в котором его упрекают.

Наставник по сквошу ныне разводится с исполнительницей, а ее интересы представляет адвокат Сергей Жорин. По мнению Иванова, последний нашел обеспеченную клиентку и ныне «качает из нее бабки». экс-избранник певицы заявил, что каких-либо судов по их делу не было, прошло одно, где Жорин пояснил о будто бы фиктивном браке. Ни одна из сторон судебных дел не выигрывала, неизвестна и дата бракоразводного процесса. При этом экс-супруг Лолиты Милявской сам стал инициатором расставания с певицей, прожив с ней почти десять лет.

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