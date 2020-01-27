Ким Кардашьян почтила память Коби Брайанта на воскресной службе

27.01.2020, 16:21, Разное

Модель Ким Кардашьян посетила воскресную службу в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Его снимок она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.
Ким Кардашьян очевидцы заметили, когда та покидала церковную службу, которая состоялась спустя несколько часов после гибели Коби Брайанта и его дочери в Калифорнии. Знаменитая модель надела атласную юбку-халат белого цвета и топ для посещения религиозного мероприятия, куда она пришла вместе с близким другом Джонатаном Чебаном. В Сети опубликован видеоролик, где рэпер Кирк Франклин отмечает при этом, что плохие вещи происходят с хорошими людьми. «Мне нужно было это услышать», — заявила Ким Кардашьян. Хип-хоп-артист пел вместе с хором воскресной службы, который основал и возглавляет супруг модели Канье Уэст.

За небольшой промежуток времени звезда обнародовала в личном микроблоге снимок Коби Брайанта и его дочери. По словам Кардашьян, ей сейчас очень тяжело, но никто не должен чувствовать то, что ощущает жена погибшего Ванесса, лишившаяся спутника жизни и родной дочери. «Я молюсь за их семью и всех тех, кто погиб в этой трагедии. Покойся с миром, Легенда», — отметила она.

Выразила соболезнование по случаю произошедшей авиакатастрофы и Хлоя Кардашьян. «Это не может быть настоящим. У меня болит сердце», — написала она в социальной сети Twitter. Роб Кардашьян тоже шокирован трагедией. Он волнуется за супругу и детей Коби Брайанта, оставшихся без кормильца.



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