Ким Кардашьян почтила память Коби Брайанта на воскресной службе

Модель Ким Кардашьян посетила воскресную службу в память о погибшем баскетболисте Коби Брайанте. Его снимок она обнародовала в своем Instagram-аккаунте.

Ким Кардашьян очевидцы заметили, когда та покидала церковную службу, которая состоялась спустя несколько часов после гибели Коби Брайанта и его дочери в Калифорнии. Знаменитая модель надела атласную юбку-халат белого цвета и топ для посещения религиозного мероприятия, куда она пришла вместе с близким другом Джонатаном Чебаном. В Сети опубликован видеоролик, где рэпер Кирк Франклин отмечает при этом, что плохие вещи происходят с хорошими людьми. «Мне нужно было это услышать», — заявила Ким Кардашьян. Хип-хоп-артист пел вместе с хором воскресной службы, который основал и возглавляет супруг модели Канье Уэст.

За небольшой промежуток времени звезда обнародовала в личном микроблоге снимок Коби Брайанта и его дочери. По словам Кардашьян, ей сейчас очень тяжело, но никто не должен чувствовать то, что ощущает жена погибшего Ванесса, лишившаяся спутника жизни и родной дочери. «Я молюсь за их семью и всех тех, кто погиб в этой трагедии. Покойся с миром, Легенда», — отметила она.

Выразила соболезнование по случаю произошедшей авиакатастрофы и Хлоя Кардашьян. «Это не может быть настоящим. У меня болит сердце», — написала она в социальной сети Twitter. Роб Кардашьян тоже шокирован трагедией. Он волнуется за супругу и детей Коби Брайанта, оставшихся без кормильца.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Степан Меньщиков два года назад развелся с женой Евгенией Шамаевой-Меньщиковой. По словам бизнесвумен, у каждого из них своя жизнь, но бывшей паре приходится воспитывать двоих детей. Евгения Меньщикова пояснила о ситуации, которая касается отношений с экс-супругом. По ее словам, за время после развода они не сходились и занимались только вопросами родительского характера. Степана Меньщикова предпринимательница […]