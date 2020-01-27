Виталий Милонов: Суверенный интернет защитит россиян от фейков западных СМИ

Некоторые западные СМИ публикуют непроверенную или заведомо преувеличенную информацию о китайском коронавирусе, а затем её «подхватывают» другие издания, провоцируя тем самым панику среди населения. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, защитить россиян от распространения фейков может суверенный интернет.

Милонов отмечает, что российские средства массовой информации очень отличаются от китайских, не позволяющих тиражировать недостоверные данные. Из-за фейков у россиян создаётся абсолютно неправильное мнение о характере происходящего, так как масштабы эпидемии преувеличены и едва ли не представляются «оружием массового поражения». В этом случае методом предотвращения «вбросов» западных СМИ мог бы стать суверенный интернет, при помощи которого ложные данные можно просто блокировать и не создавать панику.

По мнению Виталия Милонова, освещать ситуацию с тем же коронавирусом в Китае должны официальные интернет-порталы профильных ведомств, организаций и служб. Эти данные точно не могут быть фейковыми и научно необоснованными, так как базируются на объективной информации, информирует iReactor.

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