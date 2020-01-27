Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Зеленским в Освенциме.

«Я предложил господину президенту (Зеленскому, – прим. ВЗГЛЯД), чтобы мы вместе почтили память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием», – приводит слова польского лидера РИА «Новости».

В 2020 году в Польше будет праздноваться столетняя годовщина Варшавской битвы, одного из главных сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. Тогда же Польша заключила с возглавляемой Симоном Петлюрой Украинской народной республикой договор о совместных военных действиях против советской армии.

«Это столетие Варшавской битвы, а также столетие той великой войны, где с одной стороны против большевиков сражались польские солдаты, которых мы часто символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны был Петлюра и его солдаты, украинские солдаты, которые также мужественно отдали жизни в той войне, сражаясь за то же самое дело, что и наши солдаты», – сообщил Дуда.

Польский лидер отметил, что это «хороший элемент общей истории» двух стран. «И я предложил господину президенту (Зеленскому, – прим. ВЗГЛЯД), чтобы мы почтили эту память», – добавил Дуда.

Ранее Дуда заявлял, что польские власти намерены потребовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.

27 января польском Освенциме проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран, однако президента РФ Владимира Путина Польша не пригласила.

Спикер польского парламента раскритиковал Дуду за отсутствие Путина на годовщине в Освенциме. Экс-президент Польши Лех Валенса также раскритиковал Польшу за нежелание приглашать российского президента на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).

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