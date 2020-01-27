Украинский стоматолог попытался вывезти из России более 900 зубов

27.01.2020, 16:12, Разное

Медику удалось добраться до границы России и Украины на рейсовом автобусе. Однако на таможенном посту в городе Гуково у него возникли проблемы, сообщает Vse42.ru.

При досмотре у него обнаружили незадекларированные раствор для анастезии, зуботехнический воск, слепочный материал и 960 зубов из акрила. По словам врача, он собирался использовать эти средства в своей профессиональной деятельности. В отношении мужчины было заведено административное дело. Ему грозит крупный штраф с конфискацией «контрабанды». 



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