В Общественной палате рассказали об эффективной системе лечения онкобольных

Эксперты Общественной палаты (ОП) на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, рассказали, как создать эффективную систему лечения онкобольных.

В РФ онкологическими заболеваниями страдают более 3 млн граждан, ежегодно болезнь выявляют примерно у 400–500 тыс. человек, заявили в ОП, передает РАПСИ.

«С учетом тех задач, которые сегодня нам выдвигает время, одним из наших приоритетов является работа с онкопациентскими организациями. У нас очень много мероприятий по этому поводу, мы совместно проводим дни первичной диагностики и обсуждаем самые разные проблемы наших пациентов в этой области. Ежегодно в Общественной палате проходит итоговый конгресс онкопациентских организаций с участием представителей медицины, Госдумы и Совета Федерации», – сказал первый заместитель председателя комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

Эксперты отметили, что в нацпроекте «Здравоохранение» одним из ведущих является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2018–2024 годы» как по масштабности поставленных задач, так и по объему финансовых вложений (969 млрд рублей).

Согласно проекту, к 2024 году в РФ должны быть организованы 420 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащены 160 диспансеров и больниц в регионах, а также должны появиться 18 референс-центров, которые с помощью современных методов позволят оперативно ставить и проверять диагнозы.

Кроме того, Минздрав планирует реализовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Ожидается, что охват аудитории за шесть лет составит 70% граждан.

По словам координатора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Елены Юрасовой, информирование населения может снизить появление новых случаев онкозаболеваний. «Рак является [причиной] 20% смертей в европейском регионе и находится на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Многие виды рака (около 30%) могу быть в той или иной степени предотвращены, среди факторов риска уже известны такие как избыточный вес, табак, алкоголь и окружающая среда. […] Большое значение имеет информирование со стороны врачей, общества, прессы, а также понимание населением того, что некоторые вещи, которые кажутся кому-то надоевшими, например, призывы к здоровому образу жизни, могут действительно предотвратить онкологические заболевания», – сказала представитель ВОЗ.

Юрасова также отметила, что большое значение имеет ранняя диагностика и скрининг: «В отношении некоторых видов рака это может быть эффективный скрининг, когда люди, у которых нет симптомов, которые не имеют жалоб, на основе эффективных тестов могут быть обследованы, и у них выявляются заболевания, о которых они не подозревали. Значение также имеет ранняя диагностика, когда у человека есть симптомы, есть заболевание, но очень важен доступ к тем специалистам и врачам, которые смогут определить, что это именно те симптомы и признаки, по котором можно поставить ранний диагноз, и соответственно эффективность лечения будет намного выше», – подчеркнула эксперт.

Заместитель генерального директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Галина Алексеева напомнила о приказе ведомства, согласно которому каждый житель раз в год обязан проходить диспансеризацию.

«Для этого работодатель выделяет ему отдельный оплачиваемый день, в рамках которого он может пройти эту процедуру, в нее также включена диагностика. Что касается скрининга, то это добровольное обращение пациента, когда медицинские организации проводят дни открытых дверей или специальные скрининговые программы. В регионах, кстати, сейчас это очень распространено – мы проехали всю центральную Россию, Приморский край, Северный Кавказ. Кроме того, хорошие программы в Пензенской области, в Орловской области, в Воронеже», – заключила эксперт.

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