Российский тренер защитил молодых российских фигуристок от критики немецкого чиновника

Российские юные фигуристки не нарушают никаких правил, поэтому стоит игнорировать критику касательно их возраста, сообщил газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион в одиночном катании, тренер Алексей Урманов.
После прошедшего чемпионата Европы немецкий спортивный чиновник Удо Денсдорф возмутился, что в женском одиночном катании юные россиянки заняли все призовые места. По его мнению, женское катание стало «детским» видом спорта, в котором чемпионки вроде Алины Загитовой завершают карьеру после 1-2 лет выступлений.
«Я бы это высказывание просто пропустил мимо ушей. То, что российские девушки рано заканчивают свою карьеру – последствие большой конкуренции. Молодежь «подпинывает» более старших товарищей. Есть правила, установленные Международным союзом конькобежцев, которые действуют и сегодня. Они определяют, с какого возраста тот или иной спортсмен может начинать свои выступления во взрослом спорте», – говорит Урманов.
Российские спортсменки не нарушают никаких возрастных критериев, поэтому критиковать их просто не за что, уверен тренер. Поэтому все остальные доводы, домыслы и споры никчемны, добавил Урманов.
Ранее российская фигуристка Татьяна Навка объяснила, что важен не возраст фигуристов, а их мастерство, поэтому нельзя говорить, что РФ выигрывает только за счет молодых девочек.
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