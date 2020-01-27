Российский тренер защитил молодых российских фигуристок от критики немецкого чиновника

27.01.2020, 16:12, Новости дня

Российские юные фигуристки не нарушают никаких правил, поэтому стоит игнорировать критику касательно их возраста, сообщил газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион в одиночном катании, тренер Алексей Урманов.

После прошедшего чемпионата Европы немецкий спортивный чиновник Удо Денсдорф возмутился, что в женском одиночном катании юные россиянки заняли все призовые места. По его мнению, женское катание стало «детским» видом спорта, в котором чемпионки вроде Алины Загитовой завершают карьеру после 1-2 лет выступлений.

«Я бы это высказывание просто пропустил мимо ушей. То, что российские девушки рано заканчивают свою карьеру – последствие большой конкуренции. Молодежь «подпинывает» более старших товарищей. Есть правила, установленные Международным союзом конькобежцев, которые действуют и сегодня. Они определяют, с какого возраста тот или иной спортсмен может начинать свои выступления во взрослом спорте», – говорит Урманов.

Российские спортсменки не нарушают никаких возрастных критериев, поэтому критиковать их просто не за что, уверен тренер. Поэтому все остальные доводы, домыслы и споры никчемны, добавил Урманов.

Ранее российская фигуристка Татьяна Навка объяснила, что важен не возраст фигуристов, а их мастерство, поэтому нельзя говорить, что РФ выигрывает только за счет молодых девочек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В 2019 году ущерб от преступлений в РФ составил 627,7 млрд рублей, информирует МВД. Это на 11,5% выше уровня 2018 года. Свыше 90% ущерба вызвано преступлениями в городах и поселках городского типа.  53,5% зарегистрированных преступлений приходится на хищение чужого имущества, передает РИА «Новости». Всего совершено 2 млн преступлений – за год показатель вырос на 1,6%. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика