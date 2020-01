Президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал представитель Бельгии Рик Дамс. Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге, сообщила пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

«Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного председателем Парламентской ассамблеи на один год, с возможностью продления», – говорится в сообщении.

Congratulations to Rik Daems from Belgium, just elected as President of the Parliamentary Assembly for a one-year term, renewable! pic.twitter.com/lUENor4ubX

— PACE (@PACE_News) January 27, 2020

Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори Паскье. На своей странице в Facebook он отметил, что его избрали главой ПАСЕ единогласно.

«Я приложу все усилия для укрепления прав человека и демократического конституционного государства на европейском континенте», – добавил он.

➡️ Net unaniem verkozen tot voorzitter van de Raad Van Europa! 🇪🇺Bedankt aan iedereen van ALDE, Open VLD en iedereen… Posted by Rik Daems on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

«Европейская правда» пишет, что Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года.

«Он довольно непубличный депутат и не слишком известен за пределами своей группы. Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях — например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, – он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них – о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим «украинским» документам его голоса отсутствуют в электронной системе», – отмечает издание.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о «прощении» России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку «воздержался».

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

